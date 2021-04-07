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Tatar'dan Dünya Sağlık Günü açıklaması

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Cumhurbaşkanı, "2019 Aralık ayından bu yana yaşanan Covid-19 salgını sağlık sisteminin sağlık çalışanlarının insan hayatında ne denli önemli bir yeri olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.
Tatar'dan Dünya Sağlık Günü açıklaması

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar Dünya Sağlık Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün anayasasının kabulunun ardından 1948 yılında çalışmalarına başlamasına atfen her yıl 7 Nisan tarihi Sağlık Günü ve bugünü izleyen hafta Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmakta olduğunu belirti.

Cumhurbaşkanı, "2019 Aralık ayından bu yana yaşanan Covid-19 salgını sağlık sisteminin sağlık çalışanlarının insan hayatında ne denli önemli bir yeri olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar açılamasına şöyle devam etti;

"Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir insan hakkı olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan Dünya Sağlık Günü ile, sağlıklı topluma sahip olmak için toplumların en küçük yapı taşı olan bireylerin sağlıklı olması gerekliliğinin altını çizmektedir.

Bu çerçevede sağlık alanındaki bilgi, beceri ve emeğiyle insan sağlığına hizmet eden sağlık çalışanları, içinde yaşadığı topluma önemli bir hizmet sunmaktadır.

K.K.T.C’de ilk covid - 19 vakasının görülmesini takip eden ilk aylarda Başbakanlığım döneminde K.K.T.C olarak Dünya Sağlık Örgütüne başvurulmuş ve DSÖ'ye katılan devletlerden biri olmak için adım atmıştır.

İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde Covid-19’a karşı mücadele edilmesi ve toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe sahip olması için başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm sağlık çalışanları canlarını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının öncelikle 7 Nisan Dünya Sağlık Gününü ve Sağlık-Sosyal

Güvenlik haftasını kutlar, sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ederim."

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