Tatar’ın Anastasiadis’in Röportajıyla İlgili Açıklamaları Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 1 Ocak’ta yayınlanan röportajıyla ilgili eleştirileri bugünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Tatar Anastasiadis’e Gerçekleşmeyecek Hayallerin Peşinde Koşmama Çağrısı Yaptı…

Kıbrıslı Türklerin Lideri Başkan’ın Fileleftheros’a Röportajını Yorumladı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Anastasiadis’in 1 Ocak’ta yayınlanan röportajının KKTC’de tepkilere neden olduğunu yazdı.



Gazete, Tatar’ın Anastasiadis’e gerçekleşmeyecek hayallerin peşinde koşmaması çağrısı yaptığını öne çıkararak, Anastasiadis’in, iki devletli çözümün gerçekçi bir çözüm olduğuna inandığının bilindiğini söylediğini kaydetti.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:



Alithia gazetesi: “Tatar: ‘Anastasiadis Gerçekleşmeyecek Hayallerin Peşinde Koşmasın’”

Politis gazetesi: “Anastasiadis’in İki Devletli Çözüme İnandığı Biliniyor”

Haravgi gazetesi: “Tatar: ‘Anastasiadis İki Devletli Çözümden Çavuşoğlu’na da Bahsetti’”.