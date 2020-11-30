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Tatar:Spor faaliyetlerinin daha da yaygınlaşması temennimizdir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.
Tatar:Spor faaliyetlerinin daha da yaygınlaşması temennimizdir

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi futboluna sahip çıkarken aynı zamanda Türkiye’deki başlıca futbol kulüplerini yakından izlediklerine değindi.

“Spor faaliyetlerinin daha da yaygınlaşması temennimizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, birey olarak gelişebilmesi ve halk olarak hedeflerin ve beklentilerin yerine getirilmesi için spor ve futbolun çağdaş medeniyetin bir parçası olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, spor kulüplerine olan tutkunun iletişimin kolaylaşmasıyla da giderek arttığını belirtti.

Kıbrıs Türk gençliğinin en büyük haksızlığa spor ambargolarından dolayı uğradığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası spor camiasında etkinliklere katılamamasının insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Ne üzücüdür ki, FİFA ve diğer kurum ve kuruluşlar Rum tarafının vetosundan dolayı ve bu konudaki engellemelerinden dolayı KKTC’nin en üst takımları bile Türkiye Cumhuriyeti spor kulüpleri ile maç yapamamaktadır. Bu bizim için olumsuzluk ve haksızlıktır. Her türlü aşamada buna tepki koymaya devam edeceğiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, büyük kulüplerle yapılan değerlendirme toplantılarında yıllardır bunu gündeme getirdiklerini belirterek, henüz netice alınmadığını ama dünyanın gerçekleri gördüğünü kaydetti ve en sonunda Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan bu haksızlığın kaldırılacağına inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakanlığı döneminde de sportif faaliyetlere önem verdiğini anımsatarak Cumhurbaşkanlığı görevinde de spor konusunda çalışmalarını sürdüreceğini, kurulan spor komitesiyle uluslarararası platformlarda gerekirse hukuki temelde mücadelelerin yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Başbakanlık görevindeyken derneğe lokal binasının kazandırılmasından dolayı teşekkürlerini sundu ve Cumhurbaşkanı Tatar’a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diledi. 

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