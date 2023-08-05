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Taylor Swift, turnesinde çalışan kamyon şoförlerine 100 bin dolar ikramiyeyle teşekkür etti

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ABD’li pop şarkıcısı Taylor Swift, Eras turunun ABD ayağı kapsamında görev alan kamyon şoförlerine 100 bin dolarlık (2 milyon 700 bin lira) ikramiye verdi.
Taylor Swift, turnesinde çalışan kamyon şoförlerine 100 bin dolar ikramiyeyle teşekkür etti

Swift, hasılat anlamında rekorlar kırması beklenen turnesinde, aralarında kamyon şoförlerinin de bulunduğu, kendisiyle birlikte yollarda ağır işler yapan görevlilere yüklü miktarda ikramiyeyle teşekkür etti.

Colorado merkezli kamyon şirketi Shomotion’un CEO’su Michael Scherkenbach, CNN‘e verdiği demeçte, Swift’in bu jestiyle nakliye personelini şaşırttığını söyledi.

İkramiye olarak böyle büyük bir rakam beklemediklerinin altını çizen Scherkenbach şunları kaydetti:

“Tipik miktar 5 bin ila 10 bin dolar olur. Yani bu büyük miktar inanılmaz. Bu insanlar yollarda yaşıyorlar. Gündüzleri uyuyor ve bütün gece çalışıyorlar. Zorlu bir görev. Ailelerini, küçük çocuklarını haftalarca terk ediyorlar. Swift’in turu için 24 haftadır evlerinden uzaktalar.”

 

Scherkenbach, personelinin kaçının altı rakamlı ikramiye aldığını açıklamayı reddetti ama ABD turu için yaklaşık 50 kamyon sürücüsünün görev aldığı düşünülüyor.

Scherkenbach, personelinin yanı sıra yemek, video, ses ve ışıklandırma da dahil olmak üzere diğer tur ekibi üyelerinin de ikramiye aldığını aktardı.

Shomotion, tur kapsamında kullanılan iki ulaşım şirketinden biri ve konser alanındaki sahnenin nakliyesini üstleniyor.

 

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