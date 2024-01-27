  • BIST 8346.28
  • Altın 1966.143
  • Dolar 29.9279
  • Euro 32.3953
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı: İsrail Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almak zorunda

Tesla 200 bin aracını geri çağırdı

»
Tesla ekranda arka kameranın görüntülenmesini engelleyen bir yazılım dengesizliği nedeniyle ABD’deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırdı.
Tesla 200 bin aracını geri çağırdı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, Tesla’nın yazılım hatası nedeniyle şirketin tam otonom 4.0 sistemiyle donatılmış 2023 yılına ait belirli Model S, X ve Y araçlarını geri çağırdığı kaydedildi.

Yazılım dengesizliğinin, arka kameranın görüntülenmesini engelleyebileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun sürücünün görüş alanını azaltacağı ve kaza riskini artıracağı vurgulandı.

Bu nedenle 199 bin 575 araç geri çağrıldı.

Tesla’nın sorunun çözümüne yönelik uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesi yayımladı. Geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 22 Mart’tan itibaren bildirim gönderilmesi bekleniyor.

Otomobil üreticilerinin araçlarıyla ilgili potansiyel bir güvenlik sorunu bulması anlamına gelen geri çağırmalar kapsamında, üreticiler genellikle ücretsiz onarım hizmeti sağlarken bunlardan etkilenen müşteriler mektup veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapay zeka iyi mi yoksa bir bela mı?21 Ocak 2024 Pazar 12:53
  • İran'ın uzaya fırlattığı araştırma uydusu yörüngeye yerleşti20 Ocak 2024 Cumartesi 17:21
  • Japonya Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren beşinci ülke oldu20 Ocak 2024 Cumartesi 12:24
  • Yer çekimsiz ortamdan uyku bölmelerine, Axiom-3'ü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bekleyenler19 Ocak 2024 Cuma 22:10
  • Google'ın yapay zekası Deepmind, en zorlu testlerden birinde çığır açtı18 Ocak 2024 Perşembe 12:48
  • ChatGPT yaratıcısı Pentagon ile güçlerini birleştiriyor18 Ocak 2024 Perşembe 08:58
  • Apple akıllı telefon satışlarında dünya lideri oldu18 Ocak 2024 Perşembe 08:56
  • Sam Altman duyurdu: ChatGPT video üretebilecek16 Ocak 2024 Salı 21:22
  • Nanobotlar kanserli tümörleri yüzde 90 oranında azaltabilir16 Ocak 2024 Salı 20:48
  • YouTube'da reklam engelleyici kullananlara site yavaşlatılıyor mu?16 Ocak 2024 Salı 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti