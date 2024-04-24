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Töre, artan trafik kazalarına dikkat çekti...

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nihat Polat başkanlığındaki Türkiye Sürücü Eğitimi İşverenler Sendikası heyetini kabul etti.
Töre, artan trafik kazalarına dikkat çekti...

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, son zamanlarda ülkede artan trafik kazalarının ana nedenlerinin başında alkollü ve hızlı araç sürüşünün yanında cep telefonu kullanımının geldiğini söyledi.
Ülkede nüfus ve araç sayısında ciddi oranda bir artış olduğuna dikkat çeken Töre, gerek öğrenci olarak gerekse de farklı nedenlerden dolayı adada bulunan insan sayısına dikkat çekti. 
Yolların da eksiklikleri olduğunu dile getiren Başkan Töre, yaşanan kazaların can ve mal kaybı olarak kendilerini üzdüğünü ifade etti.
Töre, KKTC’de sürüş ehliyeti konusunun çok geniş anlamda ele alınması ve irdelenmesini gerektiğini, yapılacak ortak çalışmaların önemli olduğunu, Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde bir konfederasyon oluşumunun da beklendiğini söyledi.
Başkan Töre, Türk Cumhuriyetleri sürücü eğitimi ortak çalışmasına da desteklerinin tam olduğunu ve böyle bir gelişmeden memnuniyet duyacağını kaydetti.

Türkiye Sürücü Eğitimi İşverenler Sendikası Baikanı Nihat Polat da Türk Cumhuriyetleri Sürücü Eğitimi ortak çalışması yaptıklarını belirterek Başkan Töre’den destek talep etti.

 

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