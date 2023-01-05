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Töre: KKTC Bir Devlet Olarak Yoluna Devam Edecektir

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Töre: KKTC Bir Devlet Olarak Yoluna Devam Edecektir
Töre: KKTC Bir Devlet Olarak Yoluna Devam Edecektir

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi ile 5 Türk devletinin meclisleri arasında dostluk grubu oluşturulması konusunda TRT Haber’in sorularını yanıtladı.
Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Eylül 2022’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “KKTC’yi tanıyın” çağrısı yaptığını anımsatarak bunun ardından KKTC’nin anayasal ismiyle Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edildiğini söyledi.

Gözlemci üyeliğin altyapısının oluşması gerektiğini vurgulayan Töre, bu doğrultuda 5 Türk devleti ile Dostluk grubu oluşturma kararı aldıklarını dile getirerek, aynı milletin insanları olarak Meclis nezdinde bu adımı attıklarını söyledi.

Oluşturulan dostluk grubu çerçevesinde bir takım ziyaretler başta olmak üzere çeşitli temasların da başlayacağını kaydeden Töre, Anavatan Türkiye’nin öncülüğünde yapılan bu girişimlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Töre: “Kıbrıs Türk halkı olarak hayallerinin gerçek olmaya başladığını görmek memnuniyet vericidir. Artık federasyon yerine iki devletli çözüm modelini uygulama zamanı gelmiştir. KKTC, milli bir devlet olarak yoluna devam edecektir. Adada barış vardır. Barışın adı da Türkiye, Türk Ordusu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletidir.”

Töre, garantilerden, Anavatan Türkiye’den, egemenlikten ve özgürlükten vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak “Yaşasın Türk Birliği” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin 2 Ocak Pazartesi gerçekleşen Genel Kurulunda, KKTC ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri arasında dostluk grupları kurulması önerisi oy birliği ile kabul edilmişti.

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