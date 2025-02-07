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Trodos Dağları, yeniden bembeyaz oldu

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Kıbrıs'ta soğuk hava etkisini iyice gösterirken, Trodos Dağları'nda etkili kar yağışı, bembeyaz bir manzaranın ortaya çıkmasını sağladı.
Trodos Dağları, yeniden bembeyaz oldu

Kıbrıs'ta soğuk hava etkisini son günlerde daha da artırırken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü.

Bu soğuk hava dalgası nedeniyle etkili bir biçimde yağan kar, Trodos Dağları’nın zirvesini yeniden bembeyaz yaptı. Karların iyice birikmesiyle birlikte, manzarayı daha yakından görmek isteyenler Trodos'a akın ediyor. 

Adeta beyaz bir örtüyle kaplanan Trodos Dağları, kışın keyfini çıkarmak ve anı fotoğrafı çektirmek isteyenler için harika bir doğa manzarası sunuyor.

Fotoğraflar: Eleni Ashcroft

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