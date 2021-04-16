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TUFAD masal kitabını Başkan Harmancı’ya takdim etti

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği(TUFAD) heyetini kabul etti.
TUFAD masal kitabını Başkan Harmancı’ya takdim etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği(TUFAD) heyetini kabul etti. LTB ile TUFAD’ın ortak çalışmaların değerlendirildiği görüşmede Dernek başkanı Arzu Turgay,Kültür Dairesi’nin katkıları ile TUFAD tarafından yayınlanan “Garaböcü” adlı Kıbrıs Halk Masalı kitabını Başkan Harmancı’ya takdim etti. Görüşmede TUFAD Kültür Sanat Nurten Dayı ve kitabı derleyen eğitimci-yazar Akıle Ruh Ekizoğlu da hazır bulundu.


Turgay: “Bizim çocuklarımız da bizden masallarla büyüsün istiyoruz”
TUFAD başkanı Arzu Turgay dernek olarak kültürümüze böylesi bir katkı koymaktan gurur duyduklarını belirterek bunun devamının gelmesi hedefiyle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
Nenelerimiz ve dedelerimizden dinlediğimiz masallarla büyüyen bir toplum olarak bu masalların devamını topluma ve çocuklara kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Turgay “Şimdi bizim çocuklarımız da bizden masallarla büyüsün istiyoruz” dedi. Kültür-sanata çok değer veren ve bu alandaki hizmetleri ile başkentin iyi bir kültür-sanat dokusuna kavuşmasını sağlayan LTB’ne bu kitabı sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Turgay, bu kitabın uygun eğitici ve sosyal çalışmalarda kullanılmasını diledi.

 

Ekizoğlu “Garaböcü” ile 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi

Eğitimci-yazar Akile Ruh Ekizoğlu ise “Garaböcü” ile 20 yıllık hayali olan bir masal kitabı çıkarmayı başardığını söyleyerek hedefinin kültürümüzü yeni nesillere aktarmak olduğunu dile getirdi.

Ekizoğlu “Yıllar önce bana bu masalı anlatan Hamide Nine’yi tekrar anmak isterim. Bu kitabı ortaya çıkarmamızdaki katkılarından dolayı Kültür Dairesi’ne ve vesile olan TUFAD’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

 

Ekizoğlu: “Bizim masallarımızı anlatan masal kitaplarının eksikliğini hissettim ve Kıbrıs şivesiyle bu masalı kaleme aldım”

Ekizoğlu“ Ülkemizde bizim masallarımızı anlatan masal kitaplarının eksikliğini hisseden bir eğitimci olarak Kıbrıs şivesi ile bu masalı kaleme aldım. Masalda bir sıçan ile garaböcünün Mesarya  ovalarındaki karşılaşması ile arkadaş olması ve yardımlaşma hikayesi çocuklara anlatılıyor. Tüm ana ve ilkokul çağındaki çocuklar kitabı rahatlıkla okuyabilir. Kitaba katkı koyan Mehmet İlkerli, Psk.Dr.Fatih Bayraktar, Meryem Yıldız ve Okman Printing Ltd.’ye çok teşekkür ederim. Kitabın anaokul ve ilkokullarda kaynak kitap olarak kullanılması uygun görülmesi de çok sevindiricidir.” dedi.

 

Başkan Harmancı: “Kültürümüzün çocuklarımıza aktarılması adına çok değerli bir kitap”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ülkede üretilen kültür sanat eserlerine her zaman değer verdiklerini ve Kıbrıs Türk toplumunun geçmişinden bugünlere aktarılan bu masal kitabının da özellikle çocuklar için çok değerli bir kaynak eser olduğuna dikkat çekti. TUFAD’ı da böylesi bir projeyi hayata geçirerek “bizim masallarımız”a sahip çıktıkları için kutlayan Başkan Harmancı bu gibi kültürel ve eğitsel çalışmaların devamını diledi.

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