Tuncer Bağışkan anısına düzenlenen “Tarihimizden Detaylar” tasarım yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) iş birliğinde, Kıbrıslı Türk araştırmacı, yazar ve arkeolog Tuncer Bağışkan anısına düzenlenen “Tarihimizden Detaylar” başlıklı tasarım yarışmasının ödül töreni üniversite kampüsünde gerçekleştirildi.

ARUCAD’dan yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasını genç sanatçıların özgün bakış açılarıyla yeniden yorumlamayı amaçlayan yarışmanın, adanın tarihine ve kültürel değerlerine sanatsal bir saygı duruşu niteliği taşıdığı belirtildi.

Törende, Fotoğraf ve Seramik kategorilerinde dereceye giren öğrencilere para ödülleri ve sertifikaları takdim edildi.

-Vehbi

Törende konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, yarışmanın Kıbrıs’ın kültürel mirasına gençlerin gözünden bakmayı sağladığını belirterek, “Tarihimizden ilham alan genç sanatçılarımızı desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Bu yarışma, sadece sanatsal yaratıcılığı değil, aynı zamanda kültürel mirasımıza sahip çıkma bilincini de pekiştiriyor. Gençlerimizin Kıbrıs’ın değerlerini geleceğe taşıyacaklarına inanıyorum” dedi.

-Örs

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs de yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı olarak, gençlerimizin kültürel kimliğimizi sanatla harmanlamalarına imkân tanıyan bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Tuncer Bağışkan’ın hatırasını yaşatırken, yeni neslin yeteneklerini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf kategorisinde birincilik ödülünü Zelal Naile Bakır, ikincilik ödülünü Samuel Carter Johnson, üçüncülük ödülünü Yusuf Gündüz kazandı.

Seramik kategorisinde ise; birincilik ödülü Güzel Yusupova, ikincilik ödülü Cemile Taş ve üçüncülük ödülü Kirsten Andres-Köksal’ın oldu.

Dereceye giren öğrencilere sertifikaları ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, ödülleri ise Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ve Sanat Komitesi Başkanı Semral Öztan tarafından takdim edildi.

Ayrıca yarışmaya katılan diğer yarışmacılara katılım sertifikaları verildi.

Törende, yarışmanın jüri üyeleri Öğr. Gör. Mümine Özdemirağ Yağlı, Öğr. Gör. Emad Amlashi, Semral Öztan, Hayal Dimililer, Mehmet Ali Serak ve Kadir Kaba ile organizasyona katkı sağlayan Yrd. Doç. Dr. Derya Ulubatlı, Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş Yardımcı ve Yrd. Doç. Dr. Merve Senem Arkan’a teşekkür belgeleri verildi.

Ödül töreninin ardından, yarışmada dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

“Tarihimizden Detaylar” Tasarım Yarışması Sergisi, 21 Nisan tarihine kadar ARUCAD Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.