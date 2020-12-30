Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülü, Sinema Dalında Kıbrıslı Türk Derviş Zaim’e Verildi

Kıbrıslı Türk yazar, senarist ve yönetmen Derviş Zaim, sinema dalında, Türkiuye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuş ve ödülleri sahiplerine verdi.

Ödülleri Türkiye'de kültürün ve sanatın yücelmesinde emeği geçen, katkısı olan değerlere şükranlarını ifade etmek üzere verdiklerini dile getiren Erdoğan, her yıl da bu anlayışla ödül verilecek isimleri belirlediklerini söyledi.

Bu yıl da aynı şekilde hareket ettiklerini belirten Erdoğan, kısa tanıtım filmlerini izledikleri isimlerle ilgili hissiyatını ifade etmek istediğini dile getirdi.

Erdoğan, "Derviş Zaim'in 100 yılı aşkın bir maziye sahip olan Türk sinemasının milli bir kimlikle varlığını sürdürebilmesi ve insani hassasiyetlerini muhafaza edebilmesi için büyük mücadeleler veren bir sanatçı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kendisi yaşadığımız devrin nobranlıkları karşısındaki hissiyatını bazen isyankar ama her zaman latif bir üslupla eserlerine yansıtmıştır. Sinema alanındaki ödülümüzü birbirinden kıymetli sinema eserleriyle sanat hazinemizi zenginleştiren yönetmen Derviş Zaim'e takdim edeceğiz." dedi.

Ödül alan isimlerin biyografi videolarının gösterildiği törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Derviş Zaim, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı. Zaim'in ödülünü vekaleten filmlerinin uygulayıcı yapımcısı aldı.

DERVİŞ ZAİM KİMDİR?

Derviş Zaim 1964 yılında Kıbrıs’ın Limasol kentinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan zaim, ardından Warwick Üniversitesi’nden Kültürel Çalışmalar dalında yüksek lisans yaptı. Zaim, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Sanatta Yeterlilik programını bitirdi.

Bugüne kadar on film ve bir belgesel yöneten Derviş Zaim. Filmlerinin senaryosunu yazdı ve çoğunun yapımcılığını da üstlendi. Ares Harikalar Diyarında adında romanı ile 1994 Yunus Nadi ödülünü kazandı. İkinci romanı Rüyet Nisan 2019’da yayınlandı. Çok sayıda yerli ve uluslararası sanat festivalinde yer almış ve ödüller kazandı. Halen Maltepe, Ankara Bilim ve Yakındoğu Üniversitelerinde ders vermektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Filmleri:

1996 Tabutta Rövaşata (Somersault In A Coffin)

2000 Filler ve Çimen (Elephants and Grass)

2003 Çamur (Mud)

2003 Paralel Yolculuklar (Parallel Trips- belgesel)

2006 Cenneti Beklerken (Waiting For Heaven)

2009 Nokta (Dot)

2010 Gölgeler ve Suretler (Shadows and Faces)

2013 Devir (Cycle)

2014 Balık (Fish)

2016 Rüya (Dream)

2020 Flaşbellek (Flashdrive)