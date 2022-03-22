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Türkiye-GKRY arasında güven yaratıcı önlemlerin görüşüldüğü haberlerinin asılsız olduğu bildirildi

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Türkiye-GKRY arasında güven yaratıcı önlemlerin görüşüldüğü haberlerinin asılsız olduğu bildirildi
Türkiye-GKRY arasında güven yaratıcı önlemlerin görüşüldüğü haberlerinin asılsız olduğu bildirildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY),  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'nın BM himayesinde, Gazimağusa Limanı’nın ise AB kontrolünde Kıbrıs Türklerinin ve KKTC’nin ticari ve diğer faaliyetlerine açılması karşılığında Kapalı Maraş’ın Rum tarafına iadesini öngören sözde güven yaratıcı önlemler için başta AB olmak üzere, üçüncü tarafların desteğini aramaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rumların sözde güven yaratıcı önlem önerileri, Kıbrıs meselesini özünden uzaklaştırmaya ve göz boyamaya yönelik ömrünü tüketmiş, zamanında denenmiş ve başarısız olmuş, ciddi olmayan öneriler olduğunu belirterek “Bu sözde önerilerle Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları hedef alınmaktadır.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin gündeminin Kıbrıs Türklerinin 1960’ta kazandığı müktesep haklarının yani Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesi olduğunu kaydeden kaynakla, “Dolayısıyla gündemimizde, 'Güven Yaratıcı Önlemler' konusu yoktur. Bu çerçevede GYÖ paketinin ülkemiz yetkililerince Rum tarafı ile ele alındığına dair haberler, maksatlı ve algı yaratmaya yönelik gerçek dışı haberlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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