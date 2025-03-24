Tüzük Derhal Geri Çekilmeli

Mağusa Gençlik Birliği Derneği olarak, çocukların haklarının korunması, eşit eğitim ortamlarının sağlanması ve bireysel özgürlüklerinin garanti altına alınması için bu yanlış uygulamanın durdurulmasını talep ediyoruz.

Mağusa Gençlik Birliği Derneği olarak, Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan disiplin tüzüğü değişikliği kapsamında kılık kıyafet ile ilgili maddenin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.

Bu değişiklik, 18 yaşından küçük kız çocuklarının henüz kendi karar verme yetilerinin tam anlamıyla gelişmediği bir dönemde alınan bir kararı onlara dayatmakta ve bu durum, çocukların bedenleri üzerinde bir istismara zemin hazırlamaktadır. Çocukların bireysel hakları ve özgürlükleri üzerinde böylesine kritik bir kararın devlet eliyle veya aile tarafından verilmesi kabul edilemezdir.

Getirilen bu tüzük, öğrenciler arasındaki eşitliği de derinden zedelemektedir. Dil, din ve ırk ayrımı gözetilmeksizin tüm çocukların eşit eğitim hakkı bulunmaktadır. Ancak bu tüzük ile bu temel hak ihlal edilmekte ve öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açılmaktadır.

Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen haklara tamamen aykırı olan bu düzenleme, çocukların gelişim sürecini ve özgür iradesini yok saymaktadır. Çocukların kendi kararlarını verebilecek olgunluğa ve yetkinliğe eriştiklerinde bu tür kararları kendilerinin vermesi gerektiğine inanıyoruz.

Mağusa Gençlik Birliği Derneği olarak, çocukların haklarının korunması, eşit eğitim ortamlarının sağlanması ve bireysel özgürlüklerinin garanti altına alınması için bu yanlış uygulamanın durdurulmasını talep ediyoruz.

Mağusa Gençlik Birliği Derneği Yönetim Kurulu