UBP Dipkarpaz'da karıştı... Korkmaz:"Yapılan Dipkarpaz halkına haksızlık ve saygısızlık"

"Dipkarpaz'da şahşımda dahil olmak üzere tüm aday adaylarımıza, üyelerimize ve halkımıza büyük haksızlık ve saygısızlık yapılmıştır"

İşte o açıklama;

GÜCÜNÜ ÜYELERİNDEN VE HALKTAN ALMAYAN HİÇBİR GİRİŞİM BAŞARILI OLAMAZ...



Dipkarpaz'da şahşımda dahil olmak üzere tüm aday adaylarımıza, üyelerimize ve halkımıza büyük haksızlık ve saygısızlık yapılmıştır. Aday adaylığı başvurumuz alınırken bizlere, partimizin adayının üye yoklaması yöntemi ile belirleneceği sözü verildi ancak ne yazık ki bu söze riayet edilmedi.

Tepeden inme bir parti meclisi kararı ile son seçimde dahil olmak üzere iki dönem Başkanlık seçimini kaybetmiş olan bir isim Partimizin adayı olarak halkımızın önüne çıkarılmıştır. Bizler hala daha bu büyük yanlıştan dönülmesini beklemekteyiz. Aksi halde üyelerimizin ve halkımızın iradesine ipotek koyan bu talihsiz, baskıcı ve dayatma karara ortak olanlar yaşanacak olan hezimetinde en büyük sorumlusu olacaklardır...