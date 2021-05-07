Uçankuş’a kayyum atandı!

Gazetecilerin maaşlarının ödenmemesi sonrası suların bir türlü durulmadığı Uçankuş TV’ye kayyum atandı, kanalın sahibi gazeteci Can Tanrıyar’ın hisselerine tedbir kondu.

Can Tanrıyar’ın patronu olduğu Uçan Kuş TV, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin maaşlarını ödememesiyle gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından Tanrıyar’ın kanaldaki ortağı iş insanı H.E. mahkemeye başvuru yaptı. Başvuruda, Tanrıyar’ın yasadışı işlemler yaptığı, ticari defterlere ulaşılamadığı ve delillerin yok edilmesi tehlikesi olduğu iddia edildi.

Medyaradar’ın haberine göre, Tanrıyar’ın ortağının iddialarının ardından harekete geçen İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi, Can Tanrıyar ile Ali Tanrıyar’ın Uçankuş’taki hisselerine ihtiyati tedbir koydu. Böylelikle hisselerin başkalarına satış veya devrinin önünü kesti.

KAYYUM ATAMASI DA YAPILDI

Öte yandan mahkeme Uçankuş TV’ye kayyum görevlendirmesi de yaptı. Mahkemenin aldığı karara göre; göreve başlayacak olan kayyum, göreve başladıktan sonra her 4 ayda bir ayrıntılı bir rapor düzenleyerek şirketin mali durumunu ve ortak yapısı hakkındaki bilgileri mahkeme heyetine iletecek.