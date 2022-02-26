  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Ukraynalı çift evliliklerinin ilk gününü işgale karşı hazırlanarak geçirdi

»
Ukraynalı Çift Evliliklerinin İlk Gününü İşgale Karşı Hazırlanarak Geçirdi
Ukraynalı çift evliliklerinin ilk gününü işgale karşı hazırlanarak geçirdi

Rusya iki gün önce üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’e dayandı.

 

 

Çift, normal şartlar altında mayıs ayında evlenmeyi planladıklarını ancak ‘geleceğin ne getireceğinden emin olamadıkları için’ bu kararı aldıklarını söyledi.

Arieva ve Fursin, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çoğunluğu gönüllülerden oluşan bir kolu olan Bölgesel Savunma Kuvvetleri’ne kayıtlı.

CNN’e konuşan Arieva, “Şu anda buradayız ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapılacak çok iş var ama yine de umarım her şey yoluna girer” dedi.

 

Savunmada yer almayan sivillere de silah verildiğini belirten kadın, herkesin bir kağıda imza atarak silah alabildiğini kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, gönüllülere 18 bin silah sağlandığını bildirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTO Başkanı Toros, Rum tarafı yasayı çıkarırsa telefonlar birleşir02 Nisan 2017 Pazar 20:36
  • Dayanışma Yeşil Barış Hareketi’ni ziyaret etti19 Ağustos 2016 Cuma 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti