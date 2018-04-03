Ulaş Gökçe Mağusa'da seçim startını veriyor... "Cümbezin altında buluşalım"

1 Temmuz tarihinde yapılması beklenen yerel yönetim seçimlerine doğru siyaset arenasında hareketlilik de artıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanlığına Bağımsız aday olacağını açıklayan Akademsiyen Ulaş Gökçe seçim startını Mağusa ile özdeşleşmiş Mağusa Namık Kemal Meydanı'nda bulunan CÜMBEZ ağacının altında veriyor.

Gökçe'nin yerel seçimde ki ambleminin de CÜMBEZ ağacı olacağı da öğrenildi.

Gökçe Mağusa'da seçim startını veriyor... "Cümbezin altında buluşalım"

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe Sosyal Medyadan yaptığı çağrıyla Mağusa sevdalılarını 7 Nisan Cumartesi saat 11:00'de Mağusa Namık Kemal Meydanı'nda bulunan Cümbez ağacının altında toplanmaya çağırdı.

Gökçe'nin çağrısına yüzlerce kişinin icabet etmesi bekleniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanlığına Bağımsız aday olarak yola çıkan Gökçe'nin Cumartesi günü Gazimağusa kenti ile ilgili yönetim vizyonunu da açıklaması bekleniyor.