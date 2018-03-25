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Ulaş Gökçe: Yapacağınız tercihlerle şehri tümden değiştirmeye adaysınız

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Gazimağusa Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Ulaş Gökçe sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ulaş Gökçe: Yapacağınız tercihlerle şehri tümden değiştirmeye adaysınız

İşte o açıklama;

Adaylığımızın ilk haftası oldukça renkli ve keyifli geçiyor. Birçok Mağusalı “Adaylığınız hayırlı olsun.” diyor. Ben de onlara "Sizin de adaylığınız hayırlı olsun" diyorum. “Biz aday değiliz hocam.” diyorlar. Olur mu öyle şey diyorum. Ben belediye başkan adayıyım ama siz yapacağınız tercihle bu şehri tümden değiştirmeye adaysınız. Güzel bir enerjiyle başladık ve öyle de devam ediyoruz. Kimisi her türlü desteklerim diyor ama partimden gizli... Onlarla her görüştüğümüzde gizli gizli birbirimize tebessüm ediyoruz. 
Bu hayat, insanları partilere bölemeyecek kadar kısadır.
Bu şehir ise herkesin hayallerini birlikte hayata geçirebileceği kadar geniştir.

 

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