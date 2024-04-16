Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 505 Sürücü Rapor Edildi, 1 Kişi Tutuklandı

15 Nisan 2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen yoğun trafik denetimleri sonucunda, toplam 1,945 araç sürücüsü detaylı bir kontrol sürecine tabi tutuldu. Bu denetimler neticesinde çeşitli trafik suçlarına karışan 505 araç sürücüsü tespit edilerek rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçları arasında en fazla sayıda rapor, 266 sürücünün yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak suçundan dolayı alındı. Bunun yanı sıra, 70 sürücü trafik ışıklarına uymamak, 5 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 46 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3 sürücü sigortasız araç kullanmak gibi çeşitli suçlardan rapor edildi. Ayrıca, 85 rapor diğer trafik suçlarından oluştu.

Bu denetimlerin sonucunda, 1 sürücü tutuklanırken, 31 araç da trafikten men edildi. Trafik kurallarına uyulması ve trafik güvenliğinin sağlanması adına gerçekleştirilen bu denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. Sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve güvenli sürüşe özen göstermeleri önemle vurgulandı.