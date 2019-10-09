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Ulubay: "KKTC'de yaklaşık 500 kişilik hizmet gönüllüsü olarak toplumun hizmetindeyiz"

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8 Ekim Dünya Lions Günü, KKTC’de de kutlandı.
Ulubay: "KKTC'de yaklaşık 500 kişilik hizmet gönüllüsü olarak toplumun hizmetindeyiz"

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay başkanlığında, bağlı kulüplerin başkan ve üyeleri, Lefkoşa Atatürk Büstü’ne çelenk koydu.

Çelenk merasiminin ardından Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay tarafından yapılan basın açıklaması yapıldı.

“Lions, dünyanın en etkin Sivil Toplum Kuruluşlarından birisidir” diyen Ulubay, 206 ülke ve coğrafi bölgede, yaklaşık 50 bin kulüp, 1 milyon 350 bin Lion ve 150,000 Leo olarak toplamda 1 buçuk milyon gönüllü ile insanlığa karşılıksız hizmet verildiğini hatırlattı.

Köklü ve süreklilik arz eden bir hizmet geçmişine sahip olduklarını ifade eden Ulubay, sadece ‘Sight First’  kampanyaları sonucunda toplanan bağışlarla; tüm dünyada 67 göz  bankası, birçok göz hastanesi ve  teşhismerkezi kurulduğunu, 7.3 milyon insana katarakt ameliyatı yaptırıldığını, 20 milyondan fazla insanın tedavi edildiğini ve100 milyonlarca insanın taramadan geçirildiğini vurguladı. 

‘Görme, Diyabet, Çevre, Çocuk Kanseri veAçlıkla Mücadele’ alanlarına öncelik verdiklerini kaydeden Alev Ulubay,  2020 yılı sonunakadar 200 milyon kişiye dokunmayı ve hizmet götürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Rum tarafının engelemelerine rağmen verilen Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet yürütebilmek için verdikleri mücadelenin altını çizen Ulubay, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Lions Kıbrıs’ta 1954 yılında kurulan 2 kulüple hizmete başlamış 1974 yılına dek ortak hareket edilmiş. 1974sonrasında Rumların Güneye Türklerin Kuzeye yerleşmeleri nedeniyle kurulmaya çalışılan Kıbrıs Türk LionsKulüpleri Rum  ve Yunan Lobi faaliyetleri ile engellemelere  maruz kalınmış. Ancak, yılmadık 1997 yılındaİstanbul adresli kurduğumuz kulüplerle hizmetlerimize başladık… Engelleme yine devam etti. Mücadelemizsonucu 2004 yılında Uluslararasında kabul görecek bir formülle hiçbir başka ülkeye bağlı olmadan UndistrictedCyprus Lions Kulüpleri olarak Uluslararasının belirlediği Küresel Aktivitelerin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarıdoğrultusunda ülkemiz insanına Hizmet Etmeye başladık. Bu hizmetleri gerçekleştirirken Atatürk İlke ve Devrimlerinin  ışığından ayrılmıyoruz. Bugüne kadar onlarca okula, hastane, çevre, bilinçlendirme ve tarama kampanyaları ile binlerce insanımıza hizmet götürülmüştür.Lions’un tamamen bağımsız ve demokratik bir yapısı vardır. Hiçbir siyasi, dini veya etnik bağlantısı yoktur.”

“Halen  15   Lions   Kulübü  ve   2  Leo   Kulübü  ile   yaklaşık  500   kişilik  hizmet   gönüllüsü   olarak toplumun hizmetindeyiz” diyen Ulubay, “Güçlenerek var olmaya da devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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