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ÜNİLİG Şampiyonluğu YDÜ’nün

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Üniversiteler Basketbol Ligi “ÜNİLİG” de şampiyonluk kupası Yakın Doğu Üniversitesi’nin.
ÜNİLİG Şampiyonluğu YDÜ’nün

Üniversiteler Basketbol Ligi “ÜNİLİG” de şampiyonluk kupası Yakın Doğu Üniversitesi’nin.

Yakın Doğu, NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynananan ligin üçüncü ve son hafta maçında Girne Amerikan Üniversitesi’ni 90-67 yenerek yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmada maçın en değerli oyuncusu YDÜ’den Batuhan Tüzmen oldu.

Bu arada, Tek devreli Lig usulüne göre oynanan ÜNİLİG’de ikincilik Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin oldu.

DAÜ, Rauf Denktaş Üniversitesi ile oynadığı maçı 74-61 kazandı.

ÜNİLİG’i DAÜ’nün ardından GAÜ üçüncü, Rauf Denktaş Üniversitesi de dördüncü bitirdi.

        

       

 

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