Ünlü futbolcular KKTC'de buluşacak

Her yıl geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek olan Güner Batmazoğlu Uluslararası Futbol Masterleri Anı Turnuvası 26 Nisan’da başlayacak.

Ünlü isimler de geliyor

Güner Batmazoğlu anısına gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye Şöhretler karması adı altında katılacak takımda Galatasaray’ın eski efsane kalecilerinden Hayrettin, Trabzonspor’un ünlü isimlerinden Hami Mandıralı, Fenerbahçe’nin ünlü isimlerinden Semih Şentürk, Zafer Tüzün, Tuncay Şanlı, Beşiktaş’ta oynamış Recep Çetin ve Şenol Fidan gibi birçok ünlü de ülkeye gelecek.

Dört takım 3 gün mücadele edecek

Batmazoğlu masterler takımının yanı sıra Türkiye Şöhretler Karması, Manavgat Şelale Masterleri ve Manavgat Masterlerinin katılacağı orghanizasyon 3 gün sürecek.

26 Nisan’da başlayacak olan ve her gün iki karşılaşma oynanacak organizasyonda ilk iki sırayı alacak takımlar finalde karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması ise 28 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların tümü Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanacak.

Kemal Batmazoğlu “amacımız büyüterek geliştirmek”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan organizasyon sorumlşusu Kemal Batmazoğlu bu yıl yedincisini düzenleyecekleri organizasyon için her yıl daha da geliştirerek ve ünlü isimleri de adaya getirerek bir açığı kapatmak istediklerini kaydetti.

Ünlü isimleri getirmeye özen gösteriyoruz

Batmazoğlu şimdiye kadar düzernledikleri organizasyonları her yıl geliştirerek ve büyüterek devam ettiklerini belirterek “ünlü isimleri adamıza getirerek onları görmek tanımak isteyen halkımıza ve futbolseverlere de bir şans yaratmak istiyoruz. 26 Nisanda başlayacak maçlarımıza herkes davetlidir” dedi.