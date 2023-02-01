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Ünlü oyuncu Alec Baldwin kasıtsız adam öldürmekten resmen suçlandı

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ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, 2021’de yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu set kazası nedeniyle “kasıtsız adam öldürmek”ten resmen suçlandı.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin kasıtsız adam öldürmekten resmen suçlandı

ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen Rust adlı film setinde, Ekim 2021’de bir sahnenin provası sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olan ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, “kasıtsız adam öldürmek”ten resmen suçlandı.

Baldwin’in yanı sıra setteki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed’in de “kasıtsız adam öldürmek”ten suçlandığı aktarıldı.

Baldwin ve Gutierrez-Reed, suçlu bulunmaları halinde 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılabilirler.

Filmin yönetmen yardımcısı Dave Halls ise, ölümcül silahın ihmal sonucu kullanılması yönündeki suçunu kabul etmişti.

Halls’ın, ertelenmiş hapis ve altı aylık denetimli serbestlik ile cezası alması bekleniyor.

Prova sırasında yaralanan film yönetmeni Joel Souza ile ilgili ise herhangi bir suçlama yapılmadı.

Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, söz konusu olayla ilgili Baldwin ve Gutierrez-Reed’in “kasıtsız adam öldürmek” suçundan suçlanacağını aktarmış, ikili hakkında ay sonuna kadar dava açılacağını duyurmuştu.

Hutchins’in ailesi ile anlaşma yoluna gidilmişti Ekim 2022'de Hutchins'in eşi Matthew Hutchins'in haklarında açtığı davanın ardından Baldwin ve filmin yapım şirketi, Hutchins'in ailesiyle kamuoyuna açıklanmayan bir meblağ üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Dünyanın gündemine oturan set kazasının ardından Rust filminin yapımına Matthew Hutchins'in yapımcı olarak katılmasıyla bu yıl devam etmesi planlanıyordu.

Silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı

Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın `güvenli` olduğunu söylediğini belirtmişti.

Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde `gerçek mermi` olduğunu bilmediğini söylemişti.

Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı. 

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