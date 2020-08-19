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Uyuşturucu Kargosu Enselendi!

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Lefkoşa’da posta yolu ile kendisine uyuşturucu madde geldiği tespit edilen zanlı Rami Hammamidün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu Kargosu Enselendi!

Lefkoşa’da posta yolu ile kendisine uyuşturucu madde geldiği tespit edilen zanlı Rami Hammamidün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş, 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00 raddelerinde, Atatürk Caddesi Buzcuoğlu Apt. Lefkoşa adresine Posta aracılığıyla konu apartmanın girişindeki tahta elektrik panosu üzerine Rami Hammamiadına gelen zarf içerisinde toplam 103 adet pembe renk üzerinde “RedBull” yazan uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis 15 Ağustos 2020 tarihinde saat 13.35 raddelerinde görevli bir Polis ekibince Rami Hammami‘ninGönyeli’de kalmakta olduğu ikametgâhın da tespit edilerek ikametgâhın da yapılan aramada yatak odasında komodin çekmecesinde Üzerinde D&P yazan parfüm naylonu içerisinde, 22 adet tam 2 adet yarım yeşil renk el bombası motifli uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar, 18 adet kahverengi renginde qp motifli uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar ve yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu içerdiğine inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının verdiği gönüllü ifadede bahse konu uyuşturucu madde ve hapları yurt dışından internetten anlaşarak posta yoluyla getirttiğini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğinibu bağlamda, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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