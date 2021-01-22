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“Uzay şairi” olarak tanınan Osman Türkay ölümünün 20. Yılında unutulmadı.

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İki kez Nobel edebiyat ödülüne aday gösterilen ve “Uzay şairi” olarak tanınan Osman Türkay ölümünün 20. Yılında unutulmadı.
“Uzay şairi” olarak tanınan Osman Türkay ölümünün 20. Yılında unutulmadı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada; “Osman Türkay, şair, yazar, gazeteci ve Kıbrıs Türk şiirine yaptığı çok önemli katkılarla dünya edebiyatında da yerini almayı başarmış bir şairimizdir ”dedi. Ozanköy’de dünyaya gelen Osman Türkay’ın dünyanın en önemli edebiyat ödülü olan Nobel’e aday gösterilmesiyle Ozanköy yanında Kıbrıs ve Kıbrıslıların da tanıtımını yaptığını söyleyen Güngördü,  “Uzay şairi olarak anılan Osman Türkay’ın yaşadığı köyde anılması ve gelecek nesillere varlığının hatırlatılması bizler için her zaman bir görev olacaktır” dedi. 

Londra'da bulunduğu 1951-56 yılları arasında şiir yazmaya ara veren şair, ilgisini başta İngiliz şiiri olmak üzere dünya şiiri üzerinde yoğunlaştırır. Şiirleri, Yunanca, İspanyolca, Çekçe gibi dillere de çevrildi.

Eski ismi Kazafana olan ve sonrasında Osman Türkay’a ithafen “Ozanın Köyü” anlamına gelen Ozanköy olarak köyün ismi değiştirilmiştir.

Girne Belediyesi Osman Türkay’a verdiği değeri ölümsüzleştirerek, 2017 yılında aldığı kararla Ozanköy’de köy meydanında, Osman Türkay’ın anıt büstünü törenle açmıştır.

Belediyemiz yine 2018 yılında Osman Türkay’ın ‘7 Telli, Uyurgezer, Seçme Şiirler’ isimli kitaplarını aslına uygun olarak baskısını yapmış, okul kütüphanelerine, Üniversitelere ve birçok kurum ve kişilere armağan etmiştir.

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