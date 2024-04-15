Yalova-Ozanköy maçında kavga... Futbolcunun yüzüne yumruk attı!

4 Nisan 2024 tarihinde saat 17:00 sıralarında Bostancı’da gerçekleşen Yalova-Ozanköy futbol takımları arasında oynanan maçın ilk yarı sonunda, maç esnasında yaşanan gerginlik nedeniyle büyük bir olay meydana geldi. Ozanköy takımı sporcusu K.Ç. (E-25), rakip takım oyuncusu İ.H. (E-31) tarafından ciddi şekilde darp edildi ve yüzünde bulunan bir dişi kırıldı.

İ.H.'nin, K.Ç.'nin yüzüne yumruk vurarak gerçekleştirdiği bu şiddet olayı, maçın seyrini değiştiren vahim bir durum olarak nitelendirildi. Olayın yaşandığı anda saha kenarında bulunan hakem ve seyirciler şok yaşarken, maçın devam edebilmesi için güvenlik güçleri tarafından hemen müdahale edildi.

Olay sonrasında İ.H., tutuklanarak soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edildi.