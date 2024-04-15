  • BIST 9769.5
  • Altın 2448.99
  • Dolar 32.4002
  • Euro 34.564
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

Yalova-Ozanköy maçında kavga... Futbolcunun yüzüne yumruk attı!

» »
Yalova-Ozanköy maçında çıkan kavgada Ozanköy takımı sporcusu K.Ç'ye yumruk atıldı.
Yalova-Ozanköy maçında kavga... Futbolcunun yüzüne yumruk attı!

4 Nisan 2024 tarihinde saat 17:00 sıralarında Bostancı’da gerçekleşen Yalova-Ozanköy futbol takımları arasında oynanan maçın ilk yarı sonunda, maç esnasında yaşanan gerginlik nedeniyle büyük bir olay meydana geldi. Ozanköy takımı sporcusu K.Ç. (E-25), rakip takım oyuncusu İ.H. (E-31) tarafından ciddi şekilde darp edildi ve yüzünde bulunan bir dişi kırıldı.

İ.H.'nin, K.Ç.'nin yüzüne yumruk vurarak gerçekleştirdiği bu şiddet olayı, maçın seyrini değiştiren vahim bir durum olarak nitelendirildi. Olayın yaşandığı anda saha kenarında bulunan hakem ve seyirciler şok yaşarken, maçın devam edebilmesi için güvenlik güçleri tarafından hemen müdahale edildi.

Olay sonrasında İ.H., tutuklanarak soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı?15 Nisan 2024 Pazartesi 08:19
  • YDP Kurultayı 28 Nisan’a ertelendi14 Nisan 2024 Pazar 17:30
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor14 Nisan 2024 Pazar 17:20
  • Bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere saat 17.00’de üst düzey toplantı yapılacak14 Nisan 2024 Pazar 11:35
  • Amca: ‘’Af yerine Çalışma Barışı yapılmalı’’14 Nisan 2024 Pazar 10:58
  • Ercan Akerzurumlu: Sağlıklı zeytinyağı açısından yeni yasa önemli bir adım14 Nisan 2024 Pazar 10:57
  • Trafikte denetimler devam ediyor...423 araç sürücüsü rapor edildi...14 Nisan 2024 Pazar 10:49
  • 49 yaşında ikametgahında yaşamını yitiren şahsa otopsi yapıldı14 Nisan 2024 Pazar 10:47
  • 45 yaşında evinde ölü bulundu!14 Nisan 2024 Pazar 10:44
  • Hatice İntaç yazdı.. "Gül Mevsimi"14 Nisan 2024 Pazar 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti