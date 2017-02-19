Yanağına alkol şişesi soktular!

Geçtiğimiz Cuma akşamı Lefkoşa'da yaşanan olayda, 3 kişi tutuklanırken, 3 kişinin aranmakta olduğu ve polisin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Cuma akşamı, (17.02.2017) Lefkoşa’da ciddi bir darp olayı yaşandı.

saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’daki Arasta Bölgesinde, H.Ç.(E-22), M.A.(E-17, A.K.(E-22) ve kimlikleri henüz tespit edilmeyen üç kişi, kendilerine laf atıkları gerekçesi ile Orhan Kürşad, Emrah İbrahimoğluları ve Derviş Bora Savarona’yı ciddi şekilde darp ettiler ve olay sırasında Orhan Kürşad’ın yüzüne içki şişesi ile vurup Kürşad’ın sağ yanak kısmının kesilmesine sebep oldukları bildirildi.

H.Ç, M.A. ve A.K. isimli zanlıların tespit edilerek tutuklanmış olduğu, diğer zanlılar ise aranmakta olduğu kaydedilirken polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi…