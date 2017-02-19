 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 4 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Yanağına alkol şişesi soktular!

» »
Yanağına alkol şişesi soktular!
Geçtiğimiz Cuma akşamı Lefkoşa'da yaşanan olayda, 3 kişi tutuklanırken, 3 kişinin aranmakta olduğu ve polisin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Cuma akşamı, (17.02.2017) Lefkoşa’da ciddi bir darp olayı yaşandı.

 saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’daki Arasta Bölgesinde, H.Ç.(E-22), M.A.(E-17, A.K.(E-22) ve kimlikleri henüz tespit edilmeyen üç kişi, kendilerine laf atıkları gerekçesi ile Orhan Kürşad, Emrah İbrahimoğluları ve Derviş Bora Savarona’yı ciddi şekilde darp ettiler ve olay sırasında Orhan Kürşad’ın yüzüne içki şişesi ile vurup Kürşad’ın sağ yanak kısmının kesilmesine sebep oldukları bildirildi.

H.Ç, M.A. ve A.K. isimli zanlıların tespit edilerek tutuklanmış olduğu, diğer zanlılar ise aranmakta olduğu kaydedilirken polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi…

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Sizin batırdığınız amiral gemisini tekrar yüzdürme becerisi gösterildi"08 Şubat 2017 Çarşamba 14:39
  • LTB’den öğrencilere yarıyıl hediyesi olarak çiçek fidesi…08 Şubat 2017 Çarşamba 12:29
  • "Zamlarla ilgili haberler gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır!"08 Şubat 2017 Çarşamba 11:50
  • Harmancı'dan sert açıklama: Köpek balıklarının sözcülüğünü yapmak seni onların yemi yapmaktan kurtarmaz07 Şubat 2017 Salı 15:26
  • Lefkoşa'da uyuşturucu: 1 tutuklu07 Şubat 2017 Salı 14:08
  • LTB 800 fidan dikiyor07 Şubat 2017 Salı 11:24
  • Harmancı: “İnşaat ruhsatı verirken ağaçlandırma şartı koyduk”05 Şubat 2017 Pazar 11:14
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Bayraktar Ortaokulu inşaatını inceledi.04 Şubat 2017 Cumartesi 12:06
  • Vatandaşlara uyarı.! Telekomünikasyon bugün kazı yapacak04 Şubat 2017 Cumartesi 08:50
  • Lefkoşa Kaymakamlığı duyurdu03 Şubat 2017 Cuma 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti