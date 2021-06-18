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YDÜ ile Koopsporliderlik Mücadelesinde

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Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde klasman bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.
YDÜ ile Koopsporliderlik Mücadelesinde

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde klasman bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Lig’de play-off’a kalan üç takım belli olurken yapılacak maçlar klasman lideri ile play-off’a kalacak son takımı belirleyecek.

Ezeli rakipler klasmanın son maçında liderlik mücadelesi verecek.

Henüz yenilgisiz bulunmayan Yakın Doğu Üniversitesi bu akşam, tek yenilgisi olan Koopspor’u saat 19.30’da NEU RA 25 Spor Salonu’nda konuk edecek. Kazanan klasmanı ilk sırada tamamlayacak.

Ligin sürpriz takımı olan ve son haftaya dördüncü sırada giren Çetinkaya ile beşinci durumdaki Soyer Hacıganimler de yarın Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Play-Off’a kalan Girne Amerikan Üniversitesi ise son sırada bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile karşılaşacak.

Çetinkaya, Soyerspor maçını kazanması halinde ligi üçüncü sırada bitirerek 30 yıl sonra döndüğü ligde play-off oynamaya hak kazanacak. Girne Amerikan Üniversitesi ise 4.sırada play-off’a girmiş olacak.

Soyer Hacıganimler, Çetinkaya’yı yenerse klasmanı dördüncü sırada bitirerek play-off’a kalacak. Bu durumda Girne Amerikan Üniversitesi üçüncü sırada yer alacak.

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