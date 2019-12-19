YDÜ, Karadağ’da Çok Farklı..! (96-71)

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci haftasında YDÜ deplasmanda LAÜ’yü 96-71 gibi farklı bir skorla mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci haftasında Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (LAÜ) Lefke Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 96-71’lik skor ile YDÜ oldu ve 2’de 2 yaptı. LAÜ ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Anderson-Palmer ikilisi galibiyeti getirdi

İlk yarısı çekişmeli geçen mücadelede YDÜ soyunma odasına 47-44 önde girdi. Lefkoşa ekibi ikinci yarıda üstünlüğü ele alarak mücadeleyi 96-71 galip tamamladı. YDÜ’de Lashard Anderson ürettiği 27 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Darryl Palmer 24 sayı 10 ribaunt ile galibiyette önemli rol üstlendi. LAÜ’de 26 sayı üreten Ömer Güner’in çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.