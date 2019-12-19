  • BIST 110.599
  • Altın 282,576
  • Dolar 5,9363
  • Euro 6,6025
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

YDÜ, Karadağ’da Çok Farklı..! (96-71)

» »
YDÜ, Karadağ’da Çok Farklı..! (96-71)
YDÜ, Karadağ’da Çok Farklı..! (96-71)

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci haftasında YDÜ deplasmanda LAÜ’yü 96-71 gibi farklı bir skorla mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci haftasında Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (LAÜ) Lefke Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 96-71’lik skor ile YDÜ oldu ve 2’de 2 yaptı. LAÜ ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Anderson-Palmer ikilisi galibiyeti getirdi

İlk yarısı çekişmeli geçen mücadelede YDÜ soyunma odasına 47-44 önde girdi. Lefkoşa ekibi ikinci yarıda üstünlüğü ele alarak mücadeleyi 96-71 galip tamamladı. YDÜ’de Lashard Anderson ürettiği 27 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Darryl Palmer 24 sayı 10 ribaunt ile galibiyette önemli rol üstlendi. LAÜ’de 26 sayı üreten Ömer Güner’in çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • New York Knicks, FETÖ firarisi Kanter'i gönderdi08 Şubat 2019 Cuma 21:30
  • Fenerbahçe Beko'dan CSKA Moskova karşısında muhteşem dönüş!19 Aralık 2018 Çarşamba 10:00
  • Fenerbahçe'den büyük zafer16 Kasım 2018 Cuma 12:43
  • Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden 'suç örgütü üyeliği'nden tutuklandı19 Ekim 2018 Cuma 08:49
  • NBA yıldızı Kyrie Irving 'Dünya düzdür' dediği için özür diledi02 Ekim 2018 Salı 12:39
  • Ibrahimovic'ten enfes gol (Video Haber)16 Eylül 2018 Pazar 18:24
  • Ginobili basketbolu bıraktı28 Ağustos 2018 Salı 09:18
  • Furkan Korkmaz, 40 sayı atarak tarihe geçti07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:34
  • YDÜ Kadın Basketbol Takımı faaliyetlerini durdurdu!23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:28
  • YDÜ 81-68’lik skorla mağlup oldu20 Mayıs 2018 Pazar 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti