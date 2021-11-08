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Yeni Örümcek Adam filminin afişi ve fragmanı yayınlandı
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KÜLTÜR/ SANAT
08.11.2021 20:31
Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan (Spider Man: No Way Home) ilk resmi afiş yayınlandı.
Film, 17 Aralık'ta vizyona giriyor. İşte afiş ve fragman:
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