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Yenierenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri birleşiyor

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Yenierenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri birleşiyor
Yenierenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri birleşiyor

Yenierenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri birleşiyor

Başbakan Tufan Erhürman Yenierenköy Belediyesi konusunda da bilgi vererek, çalışmaların tamamlandığını ve iki kademeli bir çalışmanın yapıldığını anlattı.

Konunun oldukça hassas olduğuna işaret eden Başbakan Erhürman, Başbakan Erhürman, ilk adımın bir an önce bölge halkına belediye hizmetlerinin sağlanması, ikinci adımın ise  Yenierenköy Belediyesi ile Dipkarpaz Belediyesi’nin birleştirilmesi yönünde olduğunu kaydetti.

Erhürman, bugün gerekli görüşmelerin tamamlanmasının ardından ilk adımın devreye gireceğini, ikinci adımla ilgili yasa tasarısının da hazır olduğunu ve pazartesi günü Genel Kurula sevk edeceklerini ifade etti.

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