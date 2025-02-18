  • BIST 9866.77
  • Altın 3396.409
  • Dolar 36.2717
  • Euro 37.9574
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

Yılda 42 yeni çocuk kanseri vakası kayda geçiriliyor!

» »
Güney Kıbrıs’ta yılda 42 yeni çocuk kanseri vakasının kayda geçirildiği haber verildi.
Yılda 42 yeni çocuk kanseri vakası kayda geçiriliyor!

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Hemşireler ve Ebeler Derneği’ne bağlı Onkoloji Hemşireliği Bölümü tarafından yapılan açıklamaya dayanarak lösemi, lenfoma ve merkezi sinir sistemi tümörlerinin çocuklarda en sık görülen kanser çeşitleri olduğunu yazdı.

Gazete ergenlerde görülen tiroid kanserinde endişe verici bir artış olduğunu ve yılda yüzde 7,6’lık bir artış yaşandığını da belirtti.

Söz konusu dernek 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Avrupa’da yüzde 84’e varan en yüksek iyileşme yüzdelerinden birine sahip olduğunu da ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pakistan Başbakanı Şerif’in, KKTC açıklamalarına Güney Kıbrıs’tan tepki!14 Şubat 2025 Cuma 10:53
  • Kıbrıs’ın Güneyinde Askeri Kurallarla Hareket Ettiklerine İnanılan 80 Kişilik Bir Şebeke Soruşturuluyor13 Şubat 2025 Perşembe 19:25
  • Kadınların gönüllü askerliğine bakanlar kurulundan onay13 Şubat 2025 Perşembe 16:35
  • AB Komisyonu Güney Kıbrıs’ı uyarmaya devam ediyor13 Şubat 2025 Perşembe 15:52
  • Kadınların gönüllü askerliğine Rum Bakanlar Kurulu’ndan onay13 Şubat 2025 Perşembe 13:48
  • Polis aracının camını kırdı, silah çaldı!12 Şubat 2025 Çarşamba 10:43
  • KKTC’den Güney'e oradan da İsrail’e kaçak tütün ürünleri götüren çete mensupları yakalandı11 Şubat 2025 Salı 15:56
  • Güney Kıbrıs’ta okullara yönelik bombalı saldırı alarmı verildi11 Şubat 2025 Salı 13:52
  • Güney Kıbrıs’da okullara yönelik bombalı saldırı alarmı verildi11 Şubat 2025 Salı 13:00
  • Trodos'a giden yollar kar nedeniyle kapandı09 Şubat 2025 Pazar 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti