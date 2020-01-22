Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok’un eylemi 27 Ocak'ta yapılıyor. İşte detaylar...

‘Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok’ grubunun kurucusu Fikri Marasalı, açıklama yaparak, ikinci eylemin 27 Ocak saat 18.30’da yapılacağını duyurdu.

Yaptığı paylaşımda, eylemin günü ve saati ile ilgili anket yaptıklarını, anket sonuçlarına göre, ikinci eylemin 27 Ocak Pazartesi akşamı saat 18.30 yapılması kararlaştırıldığı belirtildi.

Marasalı, gruptan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. “Sevgili arkadaşlar! Saat 17.00 itibari ile yapılacak ikinci mitingimizin hangi gün ve saatte yapılmasını sizlerin tercihine sunduğumuz anketimiz sona ermiştir.

Netice aşağıdaki tabloda da göreceğiniz üzere ankete katılan arkadaşlarımızın çoğunluk kararı ile İkinci eylemimizin yine geceleyin 27 Ocak Pazartesi akşamı saat 18.30 yapılması kararlaştırılmış olup Eylemin yeri ve içeriği ile ilgili bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde sayfamız aracılığı ile sizlere bildirilecektir. Katılımınız için teşekkür eder kazasız belasız sağlıklı günler dileriz.”