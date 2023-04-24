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Yonpaş Metin Derinel Lisesi törenle açıldı

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Gazimağusa’da yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Yonpaş Metin Derinel Lisesi, dün düzenlenen açılış töreniyle Genel Orta Öğretim Dairesi’ne teslim edildi.
Yonpaş Metin Derinel Lisesi törenle açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında, Gazimağusa’da yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Yonpaş Metin Derinel Lisesi, dün düzenlenen açılış töreniyle Genel Orta Öğretim Dairesi’ne teslim edildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bazı milletvekilleri, Derinel Ailesi ve davetliler katıldı.

Gazimağusa’da, Namık Kemal Lisesi arkasında bulunan 17 dönüm arazi üzerine yapılan yeni okul binası, 2022 yılında hayatını kaybeden Yonpaş Onursal Başkanı Metin Derinel’in ismini taşıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Yonpaş Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Derinel konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasına halka hizmet, devlete hizmet ve insana hizmet anlayışıyla hareket eden Yonpaş ailesini kutlayarak başladı.

“İnsana yapılan en iyi hizmet, eğitime yapılan hizmettir” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, eğitimde yapılan altyapı çalışmalarına dikkat çekerek hayırsever iş insanlarıyla birlikte hükümetleri döneminde 20 okulu eğitime kazandırdıklarını söyledi.

“4 YILDA 20 OKUL, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İÇİN EFSANE BİR RAKAMDIR”

“4 yılda 20 okul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için efsane bir rakamdır.” diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, eğitime verdikleri katkılardan dolayı Yonpaş’a ve Derinel ailesine teşekkür etti.

6 Şubat depreminin yarattığı acı ve endişe ile bazı okullarda çadırda eğitim dönemine geçtiklerini de belirten Çavuşoğlu, bu durumun çok tartışma yarattığını ancak kendileri açısından bir farkındalık oluşturduğunu düşünerek, çadırda eğitim konusunun Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin bitirilmesine motivasyon sağladığını dile getirdi.

Bakanlık olarak yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, böylesi bir eserin eğitime kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu okulda Metin Derinel gibi birçok insan yetişeceğine inandığını ifade etti.

Çavuşoğlu konuşmasının ardından Derinel ailesine, günün anısına üzerinde Mağusa Kapısı’nın bulunduğu bir tablo takdim etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

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