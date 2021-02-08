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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Güney Kıbrıs’a Gidiyor

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Güney Kıbrıs’a günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Güney Kıbrıs’a günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor.

Politis ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün Güney Kıbrıs’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini yazdılar.

Politis, “Miçotakis Kıbrıs Sorunu İçin Kıbrıs’ta” başlığı altında verdiği haberinde, Miçotakis’in bugün Güney Kıbrıs’a gideceği ve saat 11.15’te Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le Başkanlık Sarayı’nda bir araya geleceğini yazdı.

Anastasiadis ve Miçotakis’in saat 12.15’te basın açıklaması yapacağını ve ardından heyetleriyle birlikte çalışma yemeğine geçeceğini aktaran gazete, Miçotakis’in ziyaretinin ana konusunun Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ve gerek Miçotakis gerekse Anastasiadis’in üçüncü taraflarla bu konuda gerçekleştirdikleri temaslar hakkında bilgi alış verişinde bulunmak olduğunu belirtti.

Gazete haberinin devamında ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “egemenliğimiz kabul edilirse konfederasyonu da ele alabiliriz” şeklindeki sözlerini ve diğer açıklamalarını okuyucusuna yansıttı.

Gazete bir başka haberinde ise, Anastasiadis’in bu hafta içerisinde İsrail’i ziyaret edeceğini hatırlatırken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Joseph Borell’in önümüzdeki günlerde Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiğini de vurguladı.

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