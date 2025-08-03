Yüzücülerimiz İstanbul’da ülkemizi temsil ediyor

Kuzey Kıbrıs Yüzme Milli Takımı, 5-9 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “Türkiye Sportive Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası”nda mücadele edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Fenerbahçe Spor Olimpik Yüzme Havuzu’nda organize edilen Türkiye Kulüpler arası yüzme şampiyonasına, Türkiye barajlarını geçerek yarışma hakkı kazanan yüzücülerimiz, hem bireysel hem de takım olarak en iyi dereceleri hedefliyor.

Kafile başkanlığını Barış Cambulat’ın yaptığı Kuzey Kıbrıs Yüzme Milli takımında, antrenör olarak Avni Cankurt yer alıyor. Şampiyonada madalya icin mücadele edecek sporcularımız ise şu isimlerden oluşuyor: Özgül Çetin, Derin Mavi Turan, Barkan Cem Aykut, Demir Kıralp, Boran Bora, Akman Tüzünkan ve Özkan Mazhar.

“Sporcularımızla gurur duyuyoruz”

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, şampiyona öncesinde yaptığı açıklamada, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Abitoğlu şöyle konuştu: “Bu şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporcularımız, ülkemizin adını ulusal arenada temsil edebilmek için büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştılar. Antrenörlerimizin ve sporcularımızın özverili çabaları bu önemli başarıyı beraberinde getirdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Ayrıca, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelere ve sürecin her aşamasında yanımızda olan sponsorlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz.”

Hedef: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yönetimi, yaptığı açıklamada milli takımın bu üst düzey şampiyonada yalnızca derece elde etmeyi değil, son yıllarda yüzme branşında ülkemizde yaşanan gelişimi ulusal platformda görünür kılmayı da hedeflediğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sporcularımızın spor camiamızın ve halkımızın desteğiyle kürsüye çıkmak için var güçleriyle mücadele edeceklerine ve önemli başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Tüm kalbimizle kendilerine başarılar diliyoruz!”