Zaimağaoğlu’ndan İlk Kitap Ödüllü Yarışma için Başvuru Çağrısı

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, araştırma ve özgün derleme alanında çalışan, ilk kez kitap yayımlayacak yazarları “Mustafa Gökçeoğlu İlk Kitap Ödüllü Yarışma”ya başvuru yapmaya davet etti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, araştırma ve özgün derleme alanında çalışan, ilk kez kitap yayımlayacak yazarları “Mustafa Gökçeoğlu İlk Kitap Ödüllü Yarışma”ya başvuru yapmaya davet etti. Zaimağaoğlu, başvuruların son tarihinin 28 Şubat 2025 olduğunu hatırlattı.

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kıbrıs Türk yazın sanatına yeni şairler, yazarlar, araştırmacılar ve kitaplar kazandırmak amacıyla düzenlenen Mustafa Gökçeoğlu İlk Kitap Ödüllü Yarışma için başvuruların başladığını duyurdu. Yarışmanın bu yılki teması “Kıbrıs Türk Halk Bilimi” olarak belirlenirken, başvurular araştırma ve özgün derleme kategorilerinde kabul edilecek.

Zaimağaoğlu, yarışmanın son başvuru tarihinin 28 Şubat 2025 olduğunu belirterek, bu yıl yarışmanın Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Halk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlendiğini ifade etti. Yarışmanın ilk kez 2023 yılında, 5 yıllık bir proje olarak başlatıldığını hatırlatan Zaimağaoğlu, projenin ilk yılında Kamil Özay adına şiir dalında düzenlenen yarışmanın büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Bu yılki yarışmanın Kıbrıs Türk halk bilimi alanında, araştırma ve özgün derleme başlıkları altında iki ayrı kategoride gerçekleştirileceğini vurgulayan Zaimağaoğlu, yarışmaya KKTC vatandaşı bir veya birden fazla kişinin ortak çalışmalarıyla katılabileceğini açıkladı.

Katılım şartnamesine Kültür Dairesi’nin web sayfası olan kultur.gov.ct.tr adresinin duyurular bölümünden ulaşılabileceğini belirten Zaimağaoğlu, yarışma takvimi hakkında da bilgi verdi. Seçici kurulun değerlendirmesinin ardından sonuçların 31 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacağını duyuran Zaimağaoğlu, ödül töreninin Mustafa Gökçeoğlu’nun doğumunun 83. yıldönümü olan 4 Ağustos 2025’te, doğum yeri Gönyeli’de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Zaimağaoğlu ayrıca, İlk Kitap Ödüllü Yarışmanın 2025 yılında Hikmet Afif Mapolar adına roman, 2026 yılında Fikret Demirağ adına şiir ve 2027 yılında Semih Sait Umar adına öykü dalında düzenleneceğini sözlerine ekledi.