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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Zaroğlu başka diyor evraklar başka.. İşte o kiralık aracın evrakları...

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Zaroğlu başka diyor evraklar başka.. İşte o kiralık aracın evrakları...
Zaroğlu başka diyor evraklar başka.. İşte o kiralık aracın evrakları...

Taner Ulutaş gerçekleri açıkladı...

İşte o açıklama;

Bertan Zaroğlu araba benimdir dedi. Araba bir şirkete ait Polis tarafından durudulan .ZMB 421 plakalı aracın kendisine ait olduğunu öne sürdü. Araç All Cars adına çıktı.

Sonra polis bu çocuklara sigortasız araba kullanıyorlar diye dava okudu.

Son dakika Bertan Zaroğlu^na mukavele yapıldı ve araba alındı. Polis şirkete dava okuyabilir.

Vekil hem çocukları hemde şirketi sıkıntıya soktu. Bizim Hacı dayı vekile bak hizaya gel dedi. Haaaa bu arada sözleşmeye de bir göz atın ve kimin yalan söylediğine halk olarak sizler karar verin

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