Beste Oymen: Gıda mühendisi olmadan yapılan denetim, doktorsuz yapılan ameliyat gibidir

Beste Oymen: Gıda mühendisi olmadan yapılan denetim, doktorsuz yapılan ameliyat gibidir
Beste Oymen: Gıda mühendisi olmadan yapılan denetim, doktorsuz yapılan ameliyat gibidir

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde 7,5 ve 2 ton olmak üzere yaklaşık 10 tona yakın tarihi geçmiş baharat ele geçirildi. KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen, bu durumun ülkemizdeki gıda güvenliği zincirinin ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Dr. Oymen, “Bu kadar büyük miktarda, insan sağlığını tehdit eden ürünün piyasaya sürülmeye hazır bulunması denetim mekanizmalarının yetersizliğini açıkça gösteriyor. Ancak en az bu olay kadar endişe verici olan, denetimlerin belediye zabıtaları ve Tarım Dairesi personeli tarafından, hiçbir gıda mühendisi bulundurulmadan yapılmış olmasıdır” dedi.

Gıda mühendislerinin bilimsel bilgi ve teknik uzmanlıkla ürünlerin raf ömrü, mikrobiyolojik risk, etiket uygunluğu ve analiz gerekliliğini değerlendirebilen tek meslek grubu olduğuna dikkat çeken Oymen, “Gıda mühendisi olmadan yapılan denetim, doktorsuz yapılan bir ameliyat gibidir; sonuçları halk sağlığı açısından öngörülemez riskler taşır” ifadelerini kullandı.

Dr. Oymen, yıllardır süregelen bilimden uzak ve koordinasyonsuz denetim anlayışının bugünkü olayın temel nedeni olduğunu belirterek, “Gıda güvenliği şansa bırakılamaz. Her belediyede, her üretim tesisinde, her ithalat kontrol noktasında en az bir gıda mühendisi istihdamı zorunlu hale getirilmelidir” çağrısında bulundu.

Oymen, halk sağlığının yalnızca bilimsel bilgiyle donanmış gıda mühendislerinin denetiminde korunabileceğini vurgulayarak, kurumların bu gerçeği görmezden gelmeye hakkı olmadığını ifade etti. “Bu ülkede gıda mühendisleri denetim dışı bırakılıyorsa, hiç kimse gerçekten güvende değildir” dedi.

