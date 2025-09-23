CHP kurultay davası: İki dosya birleştirildi, karar ne anlama geliyor?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali ve Genel Başkan Özgür Özel’in tedbiren görevden alınması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin dosyayla birleştirildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etmişti.

Gerekçeli kararda, davalar arasında "hukuki ve fiili irtibat" bulunduğu, delillerin birlikte değerlendirilmesinin yararlı olacağı belirtildi.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ'NİN İPTALİ

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.

Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.

CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.

Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.

Ayrıca CHP, mahkeme kararına itiraz etti.

BENZER İDDİALAR GÜNDEMDE

Kurultay davası iddianamesinde, 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ederek, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Bu kapsamda bazı delegelere para verildiği, bazılarına farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi.

İddianamede ayrıca bazı delegeler ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe alındığı, bazı delegelere de market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü.

Bütün bu gelişmeler öncesi benzer iddialar İstanbul İl Kongresi'nin iptali iddianamesinde de öne sürüldü.

"BİRBİRİNİ ETKİLEYECEK DÜZEYDE"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.

CHP KURULTAY DAVASI

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması 15 Eylül'de görüldü.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen kurultay iptali davası 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'a ertelendi.

Mahkeme ayrıca 21 Eylül'de gerçekleştirilecek kurultaydaki seçime katılan-katılmayan tüm delege listeleri ve birleştirme tutanaklarını da istedi.

Duruşmada, davacı vekili Özgür Özel ve CHP yönetimin görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise davacı vekilinin tedbir talebini reddetti.