CHP kurultay davası: İki dosya birleştirildi, karar ne anlama geliyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Olağanüstü Kurultay’ın iptaline ilişkin açılan davanın dosyası, İstanbul İl Kongresi için açılan dava dosyasıyla birleştirildi.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali ve Genel Başkan Özgür Özel’in tedbiren görevden alınması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin dosyayla birleştirildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etmişti.

Gerekçeli kararda, davalar arasında "hukuki ve fiili irtibat" bulunduğu, delillerin birlikte değerlendirilmesinin yararlı olacağı belirtildi.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ'NİN İPTALİ

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.

Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.

CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.

Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.

Ayrıca CHP, mahkeme kararına itiraz etti.

BENZER İDDİALAR GÜNDEMDE

Kurultay davası iddianamesinde, 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ederek, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Bu kapsamda bazı delegelere para verildiği, bazılarına farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi.

İddianamede ayrıca bazı delegeler ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe alındığı, bazı delegelere de market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü.

Bütün bu gelişmeler öncesi benzer iddialar İstanbul İl Kongresi'nin iptali iddianamesinde de öne sürüldü.

"BİRBİRİNİ ETKİLEYECEK DÜZEYDE"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.

CHP KURULTAY DAVASI

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması 15 Eylül'de görüldü.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen kurultay iptali davası 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'a ertelendi.

Mahkeme ayrıca 21 Eylül'de gerçekleştirilecek kurultaydaki seçime katılan-katılmayan tüm delege listeleri ve birleştirme tutanaklarını da istedi.

Duruşmada, davacı vekili Özgür Özel ve CHP yönetimin görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise davacı vekilinin tedbir talebini reddetti.

 

    Diğer Haberler
  • Gürsel Tekin, İstanbul İl Kongresi düzenlemek için başvuru yaptı; "Tek yetkili genel merkez" denilerek reddedildi16 Eylül 2025 Salı 12:11
  • TPAO harekete geçti, Karpaz vburnu ve Mersin Adana arasında petrol aranacak16 Eylül 2025 Salı 09:01
  • Kurultay davasının ertelenmesi piyasaları rahatlattı: Borsa uçuşa geçti15 Eylül 2025 Pazartesi 13:08
  • Pardon filmi gerçek oldu: 8 yıl sonra suçsuzluğu kanıtlandı, tahliye edildi15 Eylül 2025 Pazartesi 12:51
  • CHP'nin avukatı Çağlayan: Mahkemenin kurultayı beklemesi önemli15 Eylül 2025 Pazartesi 12:29
  • CHP Kurultay davası ertelendi!15 Eylül 2025 Pazartesi 12:23
  • Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e: Ailece Ankara’ya çökmüşler, hakkında iki kitap dolusu “yolsuzluk” yazıldı, hiçbir işlem yapılmadı!14 Eylül 2025 Pazar 18:00
  • CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon; Belediye Başkanı Hasan Mutlu dâhil 48 kişi hakkında gözaltı kararı!13 Eylül 2025 Cumartesi 15:26
  • Ekrem İmamoğlu: Bunlar, benim diplomam iptal olsun diye ‘KKTC diye bir ülke yok’ bile diyebilirler12 Eylül 2025 Cuma 16:10
  • Hakan Fidan: AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor12 Eylül 2025 Cuma 09:20
