  • BIST 10301.13
  • Altın 5744.279
  • Dolar 41.9563
  • Euro 48.9243
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Dimosthenus cinayetinde şüpheli sayısı artıyor

» »
Dimosthenus cinayetinde şüpheli sayısı artıyor
Dimosthenus cinayetinde şüpheli sayısı artıyor

Eski “Karmiotissas” futbol kulübü başkanı ve iş insanı 49 yaşındaki Stavros Dimosthenus’un 3 gün önce kurşunlanarak öldürülmesi olayında şüpheli sayısının arttığı bildirildi.

Politis gazetesi, cinayetle bağlantısı bulunduğu düşünülen 44 yaşındaki eski bir futbolcunun tutuklanarak dün geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelekle Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

Habere göre, 44 yaşındaki şahıs polise verdiği ifadede, faillerin kaçtığı motosikletin kendisine ait olduğunu kabul etti ancak cinayetle herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi. Söz konusu kişinin ifadesinde iki kişiden bahsettiğini ve motosikleti günler önce başkasına sattığını belirtti.

Fileleftheros gazetesinde ise faillerin motosikletle değil büyük hacimli scooter ile kaçtıklarını ve bu aracın 44 yaşındaki şahsa ait olduğunu yazdı.

Gazete, olay yerinde bir adet şapka bulunduğunu ve bu şapkadan alınacak DNA örneklerinin faillerin kimliğine dair ipucu verebileceğini kaydetti.

Haberde, büyük ölçüde ilerleyen soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Brüksel’den Güney'e Uyarı: Yasal Düzenleme Şart13 Ekim 2025 Pazartesi 12:21
  • Güney Kıbrıs'ta 4 taşınmazdan 1'i AB dışı yabancıların elinde!10 Ekim 2025 Cuma 13:33
  • RMMO heyeti, silah sistemi görüşmeleri için ABD’ye gidiyor10 Ekim 2025 Cuma 10:44
  • Hristodulidis: Elimde olsaydı Kıbrıs’ı NATO’ya sokardım09 Ekim 2025 Perşembe 12:16
  • Altın pasaportlar için 4 sene, 10 dosya08 Ekim 2025 Çarşamba 12:25
  • Hristodulidis: GSI projesinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz08 Ekim 2025 Çarşamba 12:23
  • Güney Kıbrıs’ta çalışanlar Avrupa ortalamasından fazla çalışırken yüzde 40 daha az maaş alıyor08 Ekim 2025 Çarşamba 12:17
  • Güney Kıbrıs’taki işsizlerin sayısında azalma07 Ekim 2025 Salı 11:43
  • Rusya’nın Interpol ile aradığı şahıs Güney’de tutuklandı06 Ekim 2025 Pazartesi 13:44
  • Rum Yönetimi önümüzdeki üç yıl silahlanma için 532 milyon Euro harcayacak06 Ekim 2025 Pazartesi 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti