Eski Rum taşınmazlarıyla ilgili devam eden davalar Rum basınında

KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının suiistimali iddialarıyla Güney Kıbrıs’ta devam eden davalar Rum basınında geniş yer aldı.

Politis gazetesi, “Suiistimal Davalarında Yeni Veriler – Üç Dava Yargı Önünde Devam Ediyor” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal ettikleri iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen yargılamaların kronolojisi ve isimlerine yer verdi.

Gazete, İsrail kökenli Simon Aykut ile Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar uyruklu kadının davalarının karara bağlandığını hatırlatırken Ukraynalı Denys Pohodin ve Alman Ewa Kunzel’in davalarının ise sürdüğünü vurguladı.

Pohodin’in kendisine yöneltilen bazı suçlamaları kabul edeceğine dair bilgiler bulunduğunu ve bu davanın duruşmasının 4 Kasım'da gerçekleştirileceğini aktaran gazete, Kunzel’in davasında ise yeni bir ‘dava içinde dava’ durumunun olası olduğunu yazdı.

Yargı önünde olan bir diğer davanın ise İsrail kökenli Yazan Sarai Eldin’in davası olduğunu ve bu şahsın tutuklu olmadığını vurgulayan gazete, en son olarak ise İran asıllı Behdad Jafari’nin tutuklananlar arasına katıldığını aktardı.

Gazete ayrıca, hakkında tutuklama emri bulunan birçok kişi bulunduğunu ancak bunların kesin sayısının kaç olduğu veya isimlerinin kamuoyuna açıklanmadığını belirtti.