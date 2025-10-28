  • BIST 10871.08
Fileleftheros: Kıbrıslı Türkle evli Türkiyeli kadına oturma izni verilmedi
Fileleftheros: Kıbrıslı Türkle evli Türkiyeli kadına oturma izni verilmedi

Güney Kıbrıs’ta Yüksek Mahkeme’nin, Kıbrıslı Türkle evli Türkiye kökenli şahıslarla ilgili önemli karar verdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Yüksek Mahkeme’nin, Güney Kıbrıs’taki Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nin mesleğini Güney Kıbrıs’ta da icra eden ve sosyal sigorta yatırımlarını yapan Kıbrıslı Türk bir avukatla evli Türkiye kökenli bir kadına ikamet izni vermemesinin doğru olduğuna hükmettiğini öne sürdü.

Kadının, 20 Ekim 2013 tarihinde Londra’dan Güney Kıbrıs’a gittiğini ve Güney Kıbrıs’ta 3 Kasım 2013 tarihine kadar ziyaretçi olarak kalmasına izin verildiğini kaydeden gazete, şahsın bunun akabinde Rum Yönetiminden oturma izni talep ettiğini ve bunun 22 Temmuz 2015 tarihinde reddedildiğini belirtti.

Kadının yeni bir başvuruda daha bulunduğunu ve bunun da Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nin mektubuyla reddedildiğini kaydeden gazete, Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nin 11 Kasım 2015 tarihli mektupta kadının oturma izniyle ilgili başvurusunun, kadının Rum Yönetiminin kontrolü olmayan bölgede ikamet etmesi nedeniyle reddedildiğini belirttiğini iletti.

Bu başvuru üzerine kadının bir başvuru daha yapıldığını ve bunun da reddedildiğini yazan gazete, bunun akabinde ise kadının Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulunulduğunu ekledi.

Haberde, yüksek mahkemenin kararıyla ilgili detaylara da yer verildi.

