Gönyeli Alayköy Belediyesi Basketbol 3x3 Kayıtları başladı
Gönyeli Alayköy Belediyesi Basketbol 3x3 Kayıtları başladı

19-21 Eylül tarihleri arasında Gönyeli Belediyesi ve KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 3x3 Turnuvasına katılım ücreti her takım için 600 TL olarak belirlenmiştir.

Takımlar 4 kişiden oluşmak zorundadır. Turnuva ücreti Asbank Terminal Şubesi, KKTC Basketbol Federasyonu hesabına (UBAN: CT29126086120000000300077725) elden veya havale olarak gönderilmelidir. Ödeme referansı olarak Sisteme kaydedilen takım adı ve telefon numarası yazılmalıdır.  

Etkinlik programına göre kategorilerdeki takım sayılarında sınırlama yapılabilir, böyle bir durumda turnuvaya katılım kayıt ve ödeme sırasına göre olacaktır. 

Kayıt için tıklayın

