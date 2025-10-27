Güney Kıbrıs’ta her 5 haneden 1’i ihtiyaçlarını gideremiyor

Güney Kıbrıs’ta her beş haneden birinin, temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığı belirtildi.
Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın, 2024 yılı verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki vatandaşların yüzde 20.8’inin öznel yoksulluk sınırında olduğunu ancak bu oranın, yüzde 17.4 olan AB ortalamasına göre yüksek olduğunu yazdı.
Habere göre, Güney Kıbrıs’ta öznel yoksulluk sınırı oranı kadınlardaki yüzde 21.8, erkeklerde ise yüzde 19.8.
