Güney Kıbrıs'ta iş insanına silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!

Limasol’da tanınmış bir iş insanı bugün sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs'ta iş insanına silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!

Olay sonrası polis, Ayia Fylaxi kavşağından Troodos kavşağına kadar olan otoyolun bir bölümünü kapattı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, ölen kişinin, 49 yaşındaki iş insanı ve Karmiotissa FC kulübü başkanı Stavros Demosthenous olduğu belirlendi. Demosthenous’un saat 10.00’dan kısa bir süre önce, evinin önünde aracına binerken vurulduğu bildirildi.

İlk bilgilere göre, saldırganın kurbanın aracının önünde seyreden bir otomobilde olduğu ve aracını keserek ateş açtığı iddia edildi. Saldırı sonucu bölgede bir trafik kazası meydana geldi.

Polis, Yermasoya yakınlarında yanan bir aracın olayla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

 

