  • BIST 10846.2
  • Altın 5417.639
  • Dolar 41.707
  • Euro 48.4559
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Hristodulidis: GSI projesinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesi Great Sea Interconnector’un (GSI) hayata geçirileceğini, yüklenici kuruluş ADMİE ile anlaşmazlıklarının ise teknik konulara ilişkin olduğunu açıkladı.
Hristodulidis: GSI projesinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz

Politis gazetesi: “Gerginlik Azaldı Sorun Devam Ediyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, GSI projesi konusunda Yunanistan’la yaşanan gerginliği azaltan açıklamalarda bulunduğunu ancak sorunun  devam ettiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis “huffingtonpost.gr” isimli internet sitesine yaptığı açıklamada, “projenin hayata geçirileceğini, ADMİE’yle mevcut anlaşmazlıkların ise, bağımsız makamlar tarafından çözülecek teknik konular olduğunu” söyledi.

Hristodulidis, “Elbette kablo döşenecek ve bu yönde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Baskılar yapıldığına ilişkin iddialara karşılık Pazar günü yaptığı açıklamanın ne anlama geldiğinin sorulması üzerine ise Hristodulidis; “Yunanistan Başbakanıyla New York’ta ve birkaç gün önce de Kopenhag’da vardığımız uzlaşı çerçevesinin dışına çıkan bazı eylemler gerçekleştiği için o açıklama yapıldı. Projeyle ilgili teknik konularda bazı uzlaşmazlıklar olabilir. Bunu çözecek olan bağımsız makamlardır ve ötesinde bir kriz söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Habere göre, “Geminin çalışmasına engel olan şeyin Türkiye’nin tutumu mu olduğu” şeklindeki soruya ise Hristodulidis; “Kıbrıs ve Yunanistan, Türkiye’nin uluslararası hukukun dışına çıkan mantıksız şüphelerini hiçbir şekilde kabul etmeyecektir” yanıtını verdi.

AKEL ve DİSİ izahat istiyor

Gazete, proje konusunda Hristodulidis’in açıklamalarına karşın AKEL ve DİSİ’nin, Rum hükümetinin niyetini açıklaması talebini dile getirdiklerini yazdı.

DİSİ’den yapılan açıklamada, proje konusunda Rum hükümet yetkilileri tarafından çelişkili açıklamalar yapıldığı belirtilerek, hükümetin niyetini net bir biçimde açıklaması gerektiğine dikkat çekildi.

AKEL ise, projeyi mecliste yer alan siyasi partilerle ele alacağı bir toplantı gerçekleştirmesi yönünde Hristodulidis’e çağrıda bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hristodulidis: Kim seçilirse seçilsin, seçildiği gece görüşme talebinde bulunacağım!06 Ekim 2025 Pazartesi 10:58
  • Tek bir kadın RMMO’da gönüllü askerliğe başvurdu04 Ekim 2025 Cumartesi 14:04
  • Küresel Sumud Filosu’ndan iki tekne Larnaka ve Baf’ta04 Ekim 2025 Cumartesi 14:03
  • 2 Kıbrıslı Türk Güney'de Tutuklandı04 Ekim 2025 Cumartesi 14:01
  • Hristodulidis: Hedefimiz müzakerelerin Crans Montana'dan devam etmesi02 Ekim 2025 Perşembe 14:46
  • Güney Kıbrıs’ta 58 yaşındaki kadın eski eşi tarafından katledildi!02 Ekim 2025 Perşembe 12:15
  • Cyprus Mail: BM, 2017'den beri boş olan Kıbrıs Özel Danışmanı rolünü resmen kaldıracak02 Ekim 2025 Perşembe 11:17
  • Hristodulidis: Guterres'in Crans Montana hakkında ne dediğine dair bana değil Tatar'a inanıyorlar01 Ekim 2025 Çarşamba 14:12
  • Hristodulidis’ten üçlü görüşmeyle ilgili söylenenler konusunda açıklama01 Ekim 2025 Çarşamba 11:19
  • Güney Kıbrıs’ta son 5 yılda yabancılar konut alımı için 15 bin başvuru30 Eylül 2025 Salı 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti