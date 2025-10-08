Hristodulidis: GSI projesinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesi Great Sea Interconnector’un (GSI) hayata geçirileceğini, yüklenici kuruluş ADMİE ile anlaşmazlıklarının ise teknik konulara ilişkin olduğunu açıkladı.

Politis gazetesi: “Gerginlik Azaldı Sorun Devam Ediyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, GSI projesi konusunda Yunanistan’la yaşanan gerginliği azaltan açıklamalarda bulunduğunu ancak sorunun devam ettiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis “huffingtonpost.gr” isimli internet sitesine yaptığı açıklamada, “projenin hayata geçirileceğini, ADMİE’yle mevcut anlaşmazlıkların ise, bağımsız makamlar tarafından çözülecek teknik konular olduğunu” söyledi.

Hristodulidis, “Elbette kablo döşenecek ve bu yönde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Baskılar yapıldığına ilişkin iddialara karşılık Pazar günü yaptığı açıklamanın ne anlama geldiğinin sorulması üzerine ise Hristodulidis; “Yunanistan Başbakanıyla New York’ta ve birkaç gün önce de Kopenhag’da vardığımız uzlaşı çerçevesinin dışına çıkan bazı eylemler gerçekleştiği için o açıklama yapıldı. Projeyle ilgili teknik konularda bazı uzlaşmazlıklar olabilir. Bunu çözecek olan bağımsız makamlardır ve ötesinde bir kriz söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Habere göre, “Geminin çalışmasına engel olan şeyin Türkiye’nin tutumu mu olduğu” şeklindeki soruya ise Hristodulidis; “Kıbrıs ve Yunanistan, Türkiye’nin uluslararası hukukun dışına çıkan mantıksız şüphelerini hiçbir şekilde kabul etmeyecektir” yanıtını verdi.

AKEL ve DİSİ izahat istiyor

Gazete, proje konusunda Hristodulidis’in açıklamalarına karşın AKEL ve DİSİ’nin, Rum hükümetinin niyetini açıklaması talebini dile getirdiklerini yazdı.

DİSİ’den yapılan açıklamada, proje konusunda Rum hükümet yetkilileri tarafından çelişkili açıklamalar yapıldığı belirtilerek, hükümetin niyetini net bir biçimde açıklaması gerektiğine dikkat çekildi.

AKEL ise, projeyi mecliste yer alan siyasi partilerle ele alacağı bir toplantı gerçekleştirmesi yönünde Hristodulidis’e çağrıda bulundu.