  • BIST 10901.17
  • Altın 5442.867
  • Dolar 41.9304
  • Euro 48.8855
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Hristos Hristofidis: Yabancılara mal satışıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na mektup gönderdim

» »
Hristos Hristofidis: Yabancılara mal satışıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na mektup gönderdim
Hristos Hristofidis: Yabancılara mal satışıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na mektup gönderdim

AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis’in, Güney Kıbrıs’ta yabancılara mal satışı konusunun ciddiyetini dile getirdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis’in, yabancılara mal satışıyla ilgili İçişleri Bakanlığına mektup gönderdiğini ve konuya ilişkin endişelerini gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre, Hristofidis, yabancılara yönelik mal satışıyla ilgili verilerin, mal satışlarının sınırlandırma veya özlü denetim olmaksızın yapıldığını gösterdiğini belirtti.

Hristofidis, ciddiyet isteyen bir konu olan yabancıya mal satışının, ülkenin geleceğini, halkın egemenliğini, devletin varlığını, günlük yaşamı, konut ve yatırım konularındaki tercihlerini de etkileyen bir konu olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ta yabancılara gayrimenkul satışının önemli bir alana sahip olduğunun verilerle ortaya çıktığını belirten Hristofidis, satışların bölgelere göre de değişiklik gösterdiğine dikkati çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Türk Larnaka Havaalanı’nda kaçak sigarayla yakalandı21 Ekim 2025 Salı 14:55
  • Dimosthenus cinayetinde şüpheli sayısı artıyor20 Ekim 2025 Pazartesi 12:59
  • Güney Kıbrıs’ta iş insanına silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!17 Ekim 2025 Cuma 12:52
  • Rum AP Milletvekili Fidias Panayotu parti kurdu17 Ekim 2025 Cuma 12:08
  • Miçotakis: Kıbrıs’ta oldubittileri kabul etmeyeceğiz17 Ekim 2025 Cuma 10:55
  • Larnaka Tuz Gölü’ne saplanan iki araç beş gündür çıkarılamıyor14 Ekim 2025 Salı 13:55
  • Rum basını yazdı: “Aykut İçin Değerlendirme Zamanı”14 Ekim 2025 Salı 12:08
  • Brüksel’den Güney'e Uyarı: Yasal Düzenleme Şart13 Ekim 2025 Pazartesi 12:21
  • Güney Kıbrıs'ta 4 taşınmazdan 1'i AB dışı yabancıların elinde!10 Ekim 2025 Cuma 13:33
  • RMMO heyeti, silah sistemi görüşmeleri için ABD’ye gidiyor10 Ekim 2025 Cuma 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti