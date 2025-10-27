Hristos Hristofidis: Yabancılara mal satışıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na mektup gönderdim

AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis’in, Güney Kıbrıs’ta yabancılara mal satışı konusunun ciddiyetini dile getirdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis’in, yabancılara mal satışıyla ilgili İçişleri Bakanlığına mektup gönderdiğini ve konuya ilişkin endişelerini gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre, Hristofidis, yabancılara yönelik mal satışıyla ilgili verilerin, mal satışlarının sınırlandırma veya özlü denetim olmaksızın yapıldığını gösterdiğini belirtti.

Hristofidis, ciddiyet isteyen bir konu olan yabancıya mal satışının, ülkenin geleceğini, halkın egemenliğini, devletin varlığını, günlük yaşamı, konut ve yatırım konularındaki tercihlerini de etkileyen bir konu olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ta yabancılara gayrimenkul satışının önemli bir alana sahip olduğunun verilerle ortaya çıktığını belirten Hristofidis, satışların bölgelere göre de değişiklik gösterdiğine dikkati çekti.