İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sürüyor: Bir gemi Gazze'ye ulaşmak üzere

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

20’den fazla savaş gemisiyle çevrilen filodaki sivil teknelere baskın düzenlendi. Aralarında 28 Türk vatandaşının da bulunduğu aktivistler gözaltına alınarak İsrail’e götürüldü. Tüm bunlara rağmen bir Sumud Filosu gemisi, Gazze kıyılarına kadar ilerlemeyi başardı

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.

İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.

Ancak buna rağmen Sumud Filosu'nu takip eden Filo Takip sistemine göre Mikeno gemisi Gazze kıyısına kadar yanaştı. Tek bir gemi, Gazze'den dakikalarca uzakta.

Mikeno'nun varması durumunda Gazze'nin Remal ilçesindeki limana yanaşması bekleniyor. Geminin yayını ise şu an için kesilmiş durumda, sdaece haritadan görünüyor.

Sumud Filosu, İsrail Müdahalesi başladıktan sonra "son gemi kalsa da Gazze'ye ulaşacağız" açıklamasını yapmıştı. Dedikleri gerçek oluyor.

AKTİVİSTLER ALIKONULDU

Filo’nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek’in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."