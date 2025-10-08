  • BIST 10756.27
  • Altın 5427.456
  • Dolar 41.7086
  • Euro 48.4312
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

İstanbul'da yaşayan Özgürgün'den Tatar'a destek çağrısı

»
Kuzey Kıbrıs siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut lider Ersin Tatar’a destek vereceğini açıkladı.
İstanbul'da yaşayan Özgürgün'den Tatar'a destek çağrısı

Kuzey Kıbrıs siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut lider Ersin Tatar’a destek vereceğini açıkladı.

İstanbul’da yaşayan Özgürgün, “Anavatan Türkiye’nin tercihi yaşamsaldır” diyerek kararının temelinde ulusal sorumluluk duygusunun yattığını belirtti.

Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümün önemine değinen Özgürgün, “Federasyon artık kapanmış bir defterdir” dedi. Ülke geleceği söz konusu olduğunda birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Son dakika! Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi26 Eylül 2025 Cuma 16:15
  • Özgür Özel: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday25 Eylül 2025 Perşembe 12:22
  • İmamoğlu Guardian'a yazdı: Demokrasimiz ciddi tehdit altında25 Eylül 2025 Perşembe 12:21
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek25 Eylül 2025 Perşembe 10:12
  • CHP: Kongreyi yapacağız, YSK kararını bekleyeceğiz24 Eylül 2025 Çarşamba 11:36
  • Son dakika... CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı24 Eylül 2025 Çarşamba 11:19
  • CHP kurultay davası: İki dosya birleştirildi, karar ne anlama geliyor?23 Eylül 2025 Salı 11:28
  • CHP'den “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla olağanüstü kurultay21 Eylül 2025 Pazar 10:26
  • Tunceli İl Başkanı istifa etti, sayı 8'e çıktı; AKP'den ilk açıklama: Çalışmalarımız istediğimiz düzeyin altında kaldı20 Eylül 2025 Cumartesi 17:02
  • Erdoğan, BM'ye 15’inci kez hitap edecek: Filistin ve KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrı bekleniyor20 Eylül 2025 Cumartesi 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti