İstanbul'da yaşayan Özgürgün'den Tatar'a destek çağrısı

Kuzey Kıbrıs siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut lider Ersin Tatar’a destek vereceğini açıkladı.
İstanbul’da yaşayan Özgürgün, “Anavatan Türkiye’nin tercihi yaşamsaldır” diyerek kararının temelinde ulusal sorumluluk duygusunun yattığını belirtti.
Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümün önemine değinen Özgürgün, “Federasyon artık kapanmış bir defterdir” dedi. Ülke geleceği söz konusu olduğunda birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
